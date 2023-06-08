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На війні з росіянами загинув завідувач Музею-архіву народної культури Українського Полісся Сергій Довгань

Боєць загинув під час виконання бойового завдання.

На війні з росіянами загинув завідувач Музею-архіву народної культури Українського Полісся Сергій Довгань
Фото: ДНЦЗКСТК

Під час захисту України від російської навали загинув завідувач Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК Сергій Довгань.

Про це повідомляє Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф.

“Наш Колега, Друг, завідувач Музею-архіву народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК Сергій Довгань загинув на Сумщині під час виконання бойового завдання. Вічна слава, безмежна подяка нашому Герою”, - йдеться у повідомленні.

Фото: ДНЦЗКСТК

Нагадаємо, під Бахмутом 2 червня загинув історик, археолог Микола Майорчак. Він брав участь в археологічних експедиціях, досліджував античну історію, історію раннього християнства та поселення липицької культури. 

Раніше повідомлялось, що на війні загинув капітан клубу історичної реконструкції "Рарог" у Новій Каховці (Херсонщина) Михайло Устименко.

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