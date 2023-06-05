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​На війні загинув капітан клубу історичної реконструкції з Херсонщини Михайло Устименко

Прощання з героєм відбудеться у середу, 7 червня.

​На війні загинув капітан клубу історичної реконструкції з Херсонщини Михайло Устименко
Фото: Facebook/Mikhail Ustymenko

На війні загинув капітан клубу історичної реконструкції "Рарог" у Новій Каховці (Херсонщина) Михайло Устименко.

Про це повідомив товариш загиблого бійця Богдан Попов.

"Величезна втрата для України. Людина, яка першою ішла в бій, першою тримала удари. Людина слова та діла. Він потрапив туди, куди хотів, займався тим, чим хотів, жив так, як хотів, загинув так, як хотів, але опинився там, де треба", - написав Попов на своїй фейсбук-сторінці.

Прощання із героєм відбудеться в середу, 7 червня.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок мінометного обстрілу загинув боєць 28-ї бригади, постійний учасник змагань "Ігри Нескорених" Олег Кравець, а також львівський журналіст і волонтер, перший редактор видання “Сихів Медіа” Віктор Петров

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