​У польовий госпіталь на Луганщині окупанти направили 20 вантажівок з пораненими військовими

Госпіталь знаходиться у будівлі однієї зі шкіл захопленого селища у Сватівському районі.

Росіяни продовжують зазнавати важких втрат на сході України. Нещодавно у польовий шпиталь на Луганщині було доправлено 20 вантажівок з пораненими окупантами.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

“Лише 3 червня до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, у одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько двох сотень осіб.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни до 5 червня 2023 орієнтовно склали 210 350 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 410 окупантів.

Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Сьогодні відбулось 25 бойових зіткнень на сході України.