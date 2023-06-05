Окупанти пошкодили газопровід у Мелітопольському районі

У Мелітопольському районі Запорізької області російські загарбники знову пошкодили газопровід, який не поспішають лагодити.
Про це повідомив у Телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
“За інформацією мешканців селища Новобогданівка Мелітопольського району рашисти так завзято рили окопи, що пошкодили газопровід. Цивільні будинки залишились без газу”, - поінформував Федоров.
Окупаційна «адміністрація» лагодити газопровід теж не поспішає, а на прохання людей відмовчується, додав міський голова.
Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь.