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Окупанти пошкодили газопровід у Мелітопольському районі

Газопровід пошкодили, коли рили окопи.

Окупанти пошкодили газопровід у Мелітопольському районі
Фото: змі окупантів

У Мелітопольському районі Запорізької області російські загарбники знову пошкодили газопровід, який не поспішають лагодити.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“За інформацією мешканців селища Новобогданівка Мелітопольського району рашисти так завзято рили окопи, що пошкодили газопровід. Цивільні будинки залишились без газу”, - поінформував Федоров.

Окупаційна «адміністрація» лагодити газопровід теж не поспішає, а на прохання людей відмовчується, додав міський голова.

Нагадаємо, що у Мелітополі окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь.

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