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Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині, шестеро потерпілих

Армія РФ завдала 2 ударів по центру міста з використанням ФАБ-250.

Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині, шестеро потерпілих
Фото: Донецька облпрокуратура

Російські війська вкотре обстріляли Торецьк на Донеччині, постраждали щонайменше 6 людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За попередніми даними слідства, 5 червня армія РФ завдала 2 ударів по центру міста з використанням ФАБ-250.

У результаті обстрілу двоє жінок 71 та 64 років і 45-річний чоловік отримали осколкові поранення. Наразі їх ушпиталено. Крім того, під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій.

Також від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адміністративну будівлю та приміщення банку.

Нагадаємо, що у Донецькій області троє поранених цивільних за минулу добу. Росіяни обстріляли 13 населених пунктів: Часів Яр, Авдіївку, Торецьк, Курахове, Максимівку, Времівку, Карлівку, Максимільянівку, Уманське, Новоукраїнку, Петрівку, Новомаркове, Званівку. 

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