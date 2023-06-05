Розмінування лісів: місія здійсненна

ДП «Ліси України» ініціюють проєкт, який має пришвидшити процес розмінування українських лісів та уберегти заміновані лісові території від масштабних пожеж.

Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

На даний час у нас є два типи замінованих державних лісів. Значні території заміновано українськими військовими у північних регіонах країни. Це захисний пояс, який убезпечує Україну від повторного вторгнення з півночі. Ситуація на цих територіях з точки зору пожежної безпеки цілком контрольована.

Ще понад 200 тис. га – це державні ліси, які знаходяться на деокупованих територіях. Деякі ділянки розташовані недалеко від районів бойових дій, можливі «прильоти», але в цілому ці території придатні для ведення лісового господарства.

З початку повномасштабного вторгнення вдалось вже розмінувати 39 тис. га лісових земель ДП «Ліси України». Здавалося б, темпи очищення лісових угідь відносно високі, але розміновані в основному землі у Київській та Житомирських областях, де колони окупантів проходили «транзитом», не було тривалих боїв, чіткої лінії зіткнення. За допомогою лісівників ще минулого року вдалось розмежувати безпечні та небезпечні ділянки та відновити нормальну роботу лісогосподарських підприємств.

Проте 171 тис. га лісів ДП «Ліси України» залишаються небезпечними. Пожежа, яку зазвичай локалізують за декілька годин, на цих територіях може перерости в надзвичайну ситуацію.

Є найбільш заміновані території, які вже сьогодні потребують кропіткої роботи саперів. Зокрема, це 88 тис. га у Київській та Житомирській областях, 29 тис. га на Харківщині, 34 тис. га на півдні країни.

Якщо до цього переліку додати території, які звільнені від окупації, але де діяльність лісових господарств ще не відновлена (це передусім Харківщина), а також державні ліси на окупованих територіях, то розмінуванню підлягає не 171 тис. га, а понад 650 тис. га лісів.

Водночас за три останні місяці сапери пройшли та очистили лише 2,23 га земель лісового фонду.

Один з варіантів прискорення розмінування лісів – залучати комерційних підрядників. Проте вартість їхніх робіт є захмарною. Одна з відомих європейських компаній запропонувала за рік розмінувати 75 га лісу. Вартість робіт приблизно 2 млн євро. Тобто на очищення всіх замінованих лісів знадобиться 20 млрд євро?

Звісно, це астрономічні бюджети, які ми ніколи не зможемо собі дозволити.

Єдиний реалістичний шлях – створити та укомплектувати сучасною технікою піротехнічні підрозділи. Та розбити процес розмінування на етапи – убезпечити ліси від пожеж і вже потім відновлювати господарювання.

У наших шановних колег та партнерів з ДСНС наразі є спеціалісти, які можуть займатись розмінуванням. Але потрібна техніка! Вручну розміновуєш 50 м2 за зміну, за допомогою техніки – 5 тис. м2.

Вартість обладнання і техніки для одного піротехнічного підрозділу приблизно 46 млн гривень.

Це оперативна піротехнічна машина (4х4, з броньованим захистом особового складу), піротехнічна машина важкого типу (4х4 або 6х6), машина механізованого розмінування. Вибухозахисні костюми, засоби бронезахисту, набори інструментів, металодетектори, радіостанції та ще багато іншого.

Ключова задача підрозділу – провести очищення квартальних просік, лісових доріг, мінералізованих смуг. Тобто створити умови для руху пожежної техніки та локалізації вогню у випадку загоряння.

171 тис. га лісових земель – це понад 4 тис. км квартальних просік. Роботи для піротехнічного підрозділу не на один рік. Але якщо таких підрозділів вдасться створити хоча б 3–4 одиниці, вже за рік ми візьмемо ситуацію під контроль.

Де взяти кошти на комплектацію піротехнічних підрозділів? Це питання, яке перебуває в процесі обговорення. Вочевидь, необхідний фонд, який буде наповнюватись коштами донорів. Переконаний, що свій вклад зроблять і наші європейські партнери – лісівники. Адже йдеться не лише про ліс: за не розміновані лісові проїзди ми платимо життям та здоров’ям лісівників.

Закликаю екологів, волонтерів, представників громад, депутатів долучатись до обговорення нашої ініціативи. З огляду на складність та масштабність виклику проєкт «Безпечний ліс» має стати справді національним.