Чому на тимчасово окупованих територіях так багато молодіжних організацій окупантів?

19 травня 2023 року на базі так званого Міністерства по молодіжній політиці окупованої Запорізької області відбулося відкриття молодіжного крила «Загальноросійського Народного Фронту». Це вже стало 16 молодіжною організацію російських окупантів, які діють на теренах окупованої частини Запорізької області.

Чому російська влада створює так багато молодіжних організацій, які поширюються на українські окуповані території (ТОТ)? З якими темпами та наративами ці організації провадять свою діяльність на ТОТ, та чому лише однієї освіти, яка повністю контрольована російською владою, недостатньо для повної русифікації дітей та знищення їх української ідентичності?

Розповідає Олег Охредько, координатор освітніх програм, експерт, аналітик ЦГП «Альменди», організації яка регулярно випускає моніторингові звіти «Універсальний солдат» щодо мілітаризації дітей, знищення їх української ідентичності на окупованих територіях.

Фото: надане Coalition UA 5 AM Логотипи російських організацій на окупованих територіях, до яких залучають молодь та дітей

Дітям та молоді в Російській Федерації приділяють особливу увагу. Президент Російської Федерації Володимир Путін постійно тримає на особистому контролі молодіжну сферу. Так тільки у квітні він доручив провести Всесвітній фестиваль молоді, переніс святкування Дня молоді, обговорив діяльність «Руху перших», запропонувавши змінити назву на «піонерів». Зрозуміло, що і на тимчасово окупованих територіях окупанти прискіпливо відносяться до дітей. Не дарма відомий колобарант Володимир Рогов наголошував: «Робота з молоддю на звільненій території це один із дуже важливих та ключових напрямків, який не можна пускати на самоплив (Работа с молодёжью на освобожденной территории это одно из очень важных и ключевых направлений, которое нельзя пускать на самотёк)».

Однієї освіти за російськими стандартами та вчителями з Дагестану не достатньо?

Буквально з перших днів окупації Запорізької та Херсонських областей окупанти почали активну діяльність, в першу чергу впроваджуючи «кримський» досвід роботи з молоддю. Представники Російської Федерації практично одночасно з військовими почали організовувати освітній процес за російськими стандартами.

Доходило до анекдотичних випадків. Так випускники українських шкіл в окупованій частині Запорізької та Херсонської областей отримали документи російського зразка за навчання … в українських школах за українськими програмами. А міністр просвіти Російської Федерації Серій Кравцов особисто вручав золоті медалі випускникам українських шкіл, які знов таки ж, навчалися 11 років за українськими програмами. Школи «нових» територій були «завалені» російськими підручниками та посібниками. Вчителі, які погодилися працювати за російськими стандартами в школах, що відкривалися окупантами, пройшли перепідготовку в Євпаторії. При чому перепідготовку не «довірили» кримським фахівцям і її проводили представники з Москви. У вересні 2022 року частина шкіл на тимчасово окупованій території Херсонської та Запорізької областей розпочали свою роботу. Хоча в цих школах не вистачало вчителів і російські окупанти почали завозити вчителів з Росії, наприклад у Мелітополі працювала група вчителів з Дагестану. Розпочався тиск на батьків та дітей щодо відвідування шкіл на окупованій території – їм загрожували штрафами, позбавленням батьківських прав та вилученням дітей. Окрім того окупанти намагаються підкупити батьків, виплачуючи рублі за відвідування дітьми окупаційних шкіл. За рік окупанти змогли відновити діяльність більшості закладів. Наразі на тимчасово окупованій території Запорізької області знаходяться 239 шкіл. Залишаються на тимчасово окупованих територіях 39 204 учні шкіл (26,2 %).

Практично одночасно з діями окупантів по відновленню освіти, на територіях тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської області почали з’являтися і російські молодіжні організації. Вони діяли як в освітньому середовищі, так і поза ним. Молодіжні організації охоплювали різні напрямки. Наприклад, доволі швидко в закладах освіти з’явилися осередки ЮІД (Юних інспекторів руху/Юных инспекторов движения), які разом із російськими поліцейськими зайнялися поширенням інформації щодо безпеки руху серед школярів.

Фото: надане Coalition UA 5 AM

Проте не залишились вони осторонь і від пропаганди. Так напередодні Дня Перемоги у рамках всеросійської акції «Лист герою» хлопці з загону юних інспекторів руху «Дорожній патруль» ДКУ ЗО «Коларівська ЗОШ» Бердянського району написали листи військовим – учасникам СВО.

Не залишилися осторонь мілітаристські молодіжні організації. За декілька днів до звільнення від російських окупантів Херсона в місті було зареєстровано регіональне відділення Юнармії (Загальноросійський дитячо-юнацький військово-патріотиний рух «Юнармія» / Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое обшественное движение «ЮНАРМИЯ»).

Фото: Мост

Доволі швидко юнармійці стали учасниками всіх патріотичних заходів і почали відкривати відділення практично у всіх навчальних закладах тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей. А в новоствореному окупаційному вищому навчальному закладі Мелітопольському державному університеті (МГУ) загін «Юнармії» очолив окупаційний ректор Андрій Чуйков.

Фото: надане Coalition UA 5 AM

Окупаційна влада використовує юнармійців як рупор своєї мілітаристської пропаганди, особливо так званої СВО (Спеціальна військова операція), переносячи досвід тимчасово окупованого Криму. Наприклад, в Мелітополі вже планують відкриття «Будинку Юнармії». І кількість юнармійців зростає, тільки в травні відбулося «поповнення» юнармійських загонів в шести навчальних закладах Генічеська, Бердянська, Скадовська (+школа №3), с. Широке, Приморська.

Найбільша масова дитячо-молодіжна організація Російської Федерації – Російський рух дітей та молоді «Рух перших» – РРДМ (Российское Движение Детей и Молодёжи: Движение Первых), яка була створена наприкінці 2022 року, не просто поширювалось у тимчасово окупованій Запорізькій та Херсонській областях. В день реєстрації РРДМ «Рух перших» міністр просвіти Російської Федерації Сергій Кравцов особисто відкривав первинний осередок в Генічеську у школі №1 та медичному училищі. З того часу кількість первинних осередків зростала у геометричні прогресії. На травень 2023 року в тимчасово окупованій частині Запорізькій області було створено 159 осередків (всього на окупованій території Запорізькій області 239 закладів освіти) і їх кількість продовжує зростати.

Фото: надане Coalition UA 5 AM Російський рух дітей та молоді провів у Херсонській області перше засідання координаційної ради, яку, за підсумками обговорення, очолив ріо губернатора регіону Володимир Сальдо

Діяльність РРДМ «Руху перших» охопила всіх школярів та весь спектр шкільного життя – від культурних заходів до спортивних. Проте основна діяльність дитячо-молодіжної організації «Рух перших» знов таки знаходиться в площині пропагандистського напрямку. В тому ж травні практично вся діяльність осередків «Руху перших» була пронизана «победоносієм» – діяльністю, повʼязаною з відзначанням 9 травня.

Величезна кількість акцій – «Вікна перемоги», «Віночок перемоги», «Пісня Перемоги», «Георгіївська стрічка», «Безсмертний полк», «Диктант Перемоги», «Сад Памʼяті», «Лист Перемоги», «Мур памʼяті», «Нащадки Перемоги», «Герої Перемоги» та інші заполонила все життя школярів в травневі дні. На зміну «переможним» акціям життя школярів вже в середині травня знову було розфарбовано червоними кольорами, але вже неіснуючої організації Радянського Союзу – піонерії. І знов таки кількість осередків РРДМ «Рух перших» зростає і невдовзі вони будуть в кожному навчальному закладі окупантів на території Запорізької та Херсонської областей.

Також в школах територіях окупованих частин Запорізької та Херсонської областей діють й інші загальноросійські організації – Волонтери Перемоги (Волонтёры Победы); Російський Союз Молоді (Российский Союз Молодёжи), Всеросійський студенський корпус рятивників (Всероссийский студенческий корпус спасателей), Волонтери-медики (Волонтёры-медики) та інші. Навіть відділення політичних партій зʼявилися на окупованих територіях. Активну діяльність розпочала Молода Гвардія Єдиної Росії (Молодая Гвардия Единой России).

Фото: надане Coalition UA 5 AM

Окрім загальноросійських молодіжних організацій на теренах окупованих частин Запорізької та Херсонської областей були створені і місцеві, регіональні організації – Південь Молодий (Юг Молодой), Ми разом (МЫ ВМЕСТЕ). Проте окрім незначної інформації на шпальтах окупаційних ЗМІ або у соціальних мережах про ці організації практично нічого не відомо.

Переглянувши величезну кількість молодіжних організацій на тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей, виникає питання щодо кількісного складу. Проте і в цьому питання російські окупанти знайшли вихід – одна дитина чи дорослий може бути в декількох організаціях. Так зазвичай юнармійці входять до складу «Руху перших». А наприклад, одна з окупаційних активісток у Запорізькій області Юлія Клименко (Вержак) одночасно очолює молодіжну організацію «Південь Молодий» (рос. «Юг Молодой»), керує Запорізьким регіональним відділенням «Молодой Гвардії Єдиної Росії (рос. «Молодая Гвардия Единой России») та очолює ще одну окупаційну молодіжну організацію «Волонтери Zа Росію» (рос. «Волонтеры Zа Россию»).

Чим же «заманюють» дітей та молодь до своїх організацій російські окупанти?

Як кажуть, «ідейних» людей доволі мало і тут починає діяти принцип «батога та пряника». Російська влада виділяє величезні кошти на утримання структур та діяльність цих організацій. Наприклад, всі юнармійці отримують форму, повний комплект якої коштує понад 30 тисяч рублів (біля 20 тисяч гривень). Поїздки, зльоти, форуми та інші акції та заходи щедро фінансуються. В той же час неучасть у діяльності, навіть пасивна, може привести до погроз й тиску на батьків, а то й навіть на можливість потрапити у «підвал».

Тож навіщо окупантам така кількість дитячих та молодіжних організацій.

Для розуміння, цілих 16 організацій, і це ще не враховуються спортивні, розкинули свої крила на тимчасово окупованих Запорізький та Херсонській областях.

По-перше, російська влада намагається кількісними показниками охопити всіх дітей та молодь, просіяти «неугодних», інших же залучити до власної діяльності.

По-друге, вважають, що спрацюють деякі принципи: перехід кількості в якість, багаторазове повторення (адже різні організації займаються однаковими справами, і на заходах важко зрозуміти, чи це захід Юнармії або РРДМ «Руху перших»).

І по-третє, кожна з організацій все ж таки займає свою нішу, охоплюючи весь простір дитячої та молодіжного життя.

Проте, не зважаючи та велику кількість окупаційних молодіжних та дитячих організацій, різнобарвність їх діяльності, всі вони мають одну мету – це знищення української ідентичності. І саме велика кількість цих організацій вказує на те, що російські окупанти плекають велику надію на формування російської ідентичності у молодих душах українців. А шляхи вони обирають різні.

P.S. На середину травня 2023 року в окупованій частині Запорізької області діяли наступні організації:

1. Юг Молодой (Південь Молодий)

2. Мы вместе с Россией (Ми разом з Росією)

3. «Волонтёры Победы» (Волонтери Перемоги)

4. «Российский Союз Молодёжи» (Російський Союз Молоді)

5. «Российское Движение Детей и Молодёжи: Движение Первых» (Російський рух дітей та молоді Рух перших)

6. «Молодая Гвардия Единой России» (Молода Гвардія Єдиної Росії)

7. «Делай!» (Роби!)

8. «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (Всеросійський студенський корпус рятивників)

9. «Волонтёры-медики» (Волонтери-медики)

10. Союз КВН (Рух КВВ)

11. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (Молодіжна загальноросійська громадська організація «Російські студентські загони»)

12. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое обшественное движение «ЮНАРМИЯ» (Загальноросійський дитячо-юнацький військово-патріотиний рух «Юнармія»)

13. Юные инспектора движения (Юні інспектора руху)

14. Юные пожарные (Юні пожежники)

15. Молодежное крыло «Общероссийского народного фронта» (Молодіжне крило «Загальноросійського народного фронту»

16. Ассоциация спортивних студенческих клубов

Автор: Олег Охредько, координатор освітніх програм ЦГП «Альменда», експерт, аналітик