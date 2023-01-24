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Окупанти розробили програму з русифікації української молоді на 10 років

Ключову роль в цьому мають стати мілітарні об’єднання.

Окупанти розробили програму з русифікації української молоді на 10 років
Фото: Центр нацпростиву

Окупнати розробили програму з русифікації української молоді на 10 років. Про це заявили у Центрі національного спротиву.

“Ворог планує за 10 років змінити думку населення  на тимчасово окупованих територій й для цього вже розробив відповідну програму”, – йдеться у повідомленні.

Напередодні окупанти провели опитування щодо настроїв серед молоді, яке виявило, що молодь півдня не підтримує окупантів. Тому вони вирішили активізувати роботу з українськими дітьми, зазначили у Центрі.

Ключову роль в цьому мають стати мілітарні об’єднання за типом гітлер’югенду в часи нацистської Німеччини. Зокрема на ТОТ вже прибув заступник начштабу юнармії Віктор Кауров, який провів зустріч з гауляйтерами Сальдо та Баліцьким.

Окупанти також планують посилити акцент на ролі росії в другій світовій, зробити регулярними виступи “ветеранів сво” в школах, й загалом збільшити “години патріотизму” у школах.

Зазначимо, росіяни проводять політику знищення самоідентифікації дітей на тимчасово окупованих територіях. Варто виокремити “молодіжні рухи”, створені як “волонтерські”, але які переважно є масовкою. 

“Першим подібним був “юг молодой”, який складається зі звезеної на ТОТ молоді, яка імітує підтримку окупації з боку місцевих. Також росіяни створили “Рух перших”, який є щось подібним до комсомолу й має ознаки тоталітарного культу”, – додали у ЦНС.

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