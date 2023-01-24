В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Резніков відреагував на публікацію журналістами даних про закупівлю продуктів для ЗСУ
Резніков відреагував на публікацію журналістами даних про закупівлю продуктів для ЗСУ
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

В боях з російськими окупантами загинули відомі спортсмени Максим Чумак та Михайло Кобижча

Їм було 38 та 37 років. 

В боях з російськими окупантами загинули відомі спортсмени Максим Чумак та Михайло Кобижча
Фото: Пресслужба Верховної Ради

В боях проти російських агресорів під Сватовим Луганської області загинули майстер спорту України з дзюдо та самбо Максим Чумак та головний тренер київської команди Mafia Swim Team, ультраплавець, чемпіон, рекордсмен Михайло Кобижча.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Максим Чумак з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав Національної гвардії України. На спортивному рахунку 38-річного захисника України було багато перемог Всеукраїнського та міжнародного рівня.

Максим Чумак був нагороджений почесним орденом “За мужність“ ІІІ ступеня за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу. 

Михайло Кобижча добровільно пішов боронити рідну країну, був поранений, але після лікування повернувся на передову. У грудні йому виповнилося лише 37 років. Михайло Кобижча був кандидатом у майстри спорту з плавання та майстром спорту з сучасного п’ятиборства.

Нагадаємо, у боях під Бахмутом загинув спортсмен із Сумщини Андрій Дмітрієв. Раніше у боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. На Сумщині рашисти вбили марафонця з "Книги рекордів України" Сергія Проневича.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також