В боях з російськими окупантами загинули відомі спортсмени Максим Чумак та Михайло Кобижча

Їм було 38 та 37 років.

В боях проти російських агресорів під Сватовим Луганської області загинули майстер спорту України з дзюдо та самбо Максим Чумак та головний тренер київської команди Mafia Swim Team, ультраплавець, чемпіон, рекордсмен Михайло Кобижча.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Максим Чумак з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав Національної гвардії України. На спортивному рахунку 38-річного захисника України було багато перемог Всеукраїнського та міжнародного рівня.

Максим Чумак був нагороджений почесним орденом “За мужність“ ІІІ ступеня за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу.

Михайло Кобижча добровільно пішов боронити рідну країну, був поранений, але після лікування повернувся на передову. У грудні йому виповнилося лише 37 років. Михайло Кобижча був кандидатом у майстри спорту з плавання та майстром спорту з сучасного п’ятиборства.

Нагадаємо, у боях під Бахмутом загинув спортсмен із Сумщини Андрій Дмітрієв. Раніше у боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. На Сумщині рашисти вбили марафонця з "Книги рекордів України" Сергія Проневича.