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Росіяни обстріляли Часів Яр, загинула людина, - Кириленко

Окупанти вдарили по житловому кварталу із РСЗВ.

Росіяни обстріляли Часів Яр, загинула людина, - Кириленко
Фото: Павло Кириленко

Російські окупанти обстріляли Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

“Окупанти вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню”, - написав Кириленко. 

Він додав, що пострілом пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. 

В результаті обстрілу фактично весь мікрорайон залишився без світла і тепла.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли будинок багатодітної родини в Есманській громаді Сумської області. Внаслідок атаки загинула жінка, двоє людей травмовані.

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