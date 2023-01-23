Російські окупанти обстріляли Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені.
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
“Окупанти вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню”, - написав Кириленко.
Він додав, що пострілом пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу.
В результаті обстрілу фактично весь мікрорайон залишився без світла і тепла.
Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли будинок багатодітної родини в Есманській громаді Сумської області. Внаслідок атаки загинула жінка, двоє людей травмовані.