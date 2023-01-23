Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади.

Кабмін має розробити порядок перетину кордону посадовими особами, котрий унеможливить відпочинок чиновників за кордоном під час війни.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Перше – військові справи. Сьогодні було кілька докладних розмов із нашими командувачами щодо ситуації на оперативних напрямках. Іноді здається, що дехто в тилових містах повністю забув про війну та почав ігнорувати реальність, користуючись захистом наших героїв. Не зважати на війну – це така розкіш, якої ніхто собі дозволити не може”, - наголосив президент.

Він нагадав, що жорстокі бої тривають на основних оперативних напрямках, зокрема на Донбасі. Битва за Донбас триває, як і битва за південь України.

“Підписав сьогодні кілька важливих указів. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться””, – пообіцяв голова держави.

В пʼятиденний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.

“Інше сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо й будемо посилювати. Запроваджені санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику”, - зазначив Володимир Зеленський.

Він анонсував кадрові рішення щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі.

“Провів кілька нарад, які стосувалися нашої міжнародної активності. Щодо підсумків “Рамштайну” й того, що вдалося отримати для України. Друга нарада – щодо нового етапу нашого дипломатичного марафону, який був розпочатий після мого візиту у Вашингтон. Переговорів різного рівня з лідерами держав-партнерів – це ті, про які можемо сказати відкрито, – у мене було понад 30”, - розповів Зеленський.

Сьогодні президент України звернувся до учасників зимової зустрічі американських бізнес-лідерів, що входять до Національної асоціації торгово-промислових палат штатів. Це понад 100 тисяч підприємців, які забезпечують зайнятість близько половини робочої сили в Америці.

Також Верховний головнокомандувач відзначив зенітників Повітряних сил, котрі збили літаки росіян, гвинтокрил та ракети.

“А також окремо дякую бійцям 35-ї окремої бригади морської піхоти й 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість і потрібні Україні результати на Донецькому напрямку. Дякую, хлопці!”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.