Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини, загинула людина

Під обстрілами російських окупантів протягом дня 23 січня були 9 громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“По Есманьській громаді противник вів мінометний обстріл, 37 прильотів. Також був артобстріл з території росії - 10 прильотів. По селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із “Граду”. Внаслідок обстрілу одна молода жінка загинула, ще троє - поранені. Це мешканці одного будинку, члени однієї родини, куди було пряме попадання вибухівки. Без матері залишились двоє малюків”, - повідомив Живицький.

Крім того, Ворожбянську громаду обстріляли з артилерії з території РФ, зафіксовано 15 прильотів.

Пошкоджений багатоквартирний будинок - одна з квартир зруйнована вщент, ще три помешкання мають значні пошкодження.

Також від вибухів зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж.

Перебиті осколками газопровід та електричні лінії, пошкоджені приміщення залізниці та колії.

Білопільську громаду росіяни тричі обстрілювали з мінометів (23 прильоти) та із САУ - 24 прильоти.

По Середино-Будській громаді росіяни стріляли із кулеметів (40 черг) та автоматів (30 пострілів).

По Зноб-Новгородській громаді ворог вів мінометний обстріл, 25 прильотів, а на території Юнаківської громади було 10 прильотів з мінометів.

Також росіяни обстріляли прикордоння Путивльської громади із РСЗВ, зафіксовано 6 прильотів.

По Краснопільській громаді противник стріляв із САУ, 4 прильоти, і 0 прильотів із артилерії зафіксовано у Миропільській громаді.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Часів Яр у Донецькій області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені.