“Те, що відбувається в Україні… це війна вже не гібридна, а майже справжня".

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що “Москва від переговорів не відмовляється, але чим довше США та союзники уникатимуть мирного врегулювання, тим складніше буде знайти вирішення конфлікту”.

Його цитує Центр протидії дезінформації при РНБО.

Він додав, що “їхня війна з РФ вже перестала бути гібридною”.

“Те, що відбувається в Україні… це війна вже не гібридна, а майже справжня, яку Захід довго готував проти РФ, прагнучи знищити все російське: від мови до культури”, – зазначив Лавров.

Нагадаємо, у МЗС України засудили заяву Лаврова, в якій він порівняв сучасних росіян з євреями, що стали жертвами Голокосту.