Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)
Резніков відреагував на публікацію журналістами даних про закупівлю продуктів для ЗСУ
Резніков відреагував на публікацію журналістами даних про закупівлю продуктів для ЗСУ
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Лавров маніпулює про “майже їхню справжню війну”

“Те, що відбувається в Україні… це війна вже не гібридна, а майже справжня".

Лавров маніпулює про “майже їхню справжню війну”
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що “Москва від переговорів не відмовляється, але чим довше США та союзники уникатимуть мирного врегулювання, тим складніше буде знайти вирішення конфлікту”.

Його цитує Центр протидії дезінформації при РНБО.

Він додав, що “їхня війна з РФ вже перестала бути гібридною”. 

“Те, що відбувається в Україні… це війна вже не гібридна, а майже справжня, яку Захід довго готував проти РФ, прагнучи знищити все російське: від мови до культури”, – зазначив Лавров.

Нагадаємо, у МЗС України засудили заяву Лаврова, в якій він порівняв сучасних росіян з євреями, що стали жертвами Голокосту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також