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На Луганщині наказали вилучили з шкільних бібліотек і знищити книжки українських письменників

“Высокие чины из РФ" готують перевірку.

На Луганщині наказали вилучили з шкільних бібліотек і знищити книжки українських письменників
Фото: imi.org.ua

Окупаційна влада Луганщини вимагає від керівників навчальних закладів вилучити з фондів бібліотек українську літературу, зокрема крижки на тему Голодомору та підручники з історії України.

Про це повідомив у Telegram головний редактор видання "Трибун" Олексій Артюх.

“Від джерела отримав листа, який відучора розсилають по навчальних закладах окупованої Луганщини. У ньому йдеться про потребу вилучити українські книжки. Крім того, що потрапило до переліку (понад 300 книг), окупанти вимагають позбутися літератури на тему Голодомору, методичок та довідників з історії України та навіть дитячих коміксів”, – зазначив він.

 

Серед заборонених – книжки Левка Лук’яненка, Симона Петлюри, Оксани Забужко, Олега Сенцова, Ірен Роздобудько, Євгена Положія, Сергія Лойка, Вахтанга Кіпіані, Дмитра Кулеби, Артема Чеха, Олександра Ірванця, Юрія Горліс-Горського тощо.

Також у списку на знищення – комікси, литература, що “пропагує європейські гендерні цінності”, публіцистика, видана після 2014 року, художня література про "події періоду новітньої історії" в Україні і на Донбасі.

Зазначається, що вилучення українських книг може бути пов’язане з перевіркою, яку збираються влаштувати "высокие чины из РФ".

 

Олексій Артюх додав, що на окупованих з 2014 року територіях у деяких навчальних закладах зберігали українські книжки та атрибутику, хоча звітували їхнє про знищення чи списання.

Нагадаємо, в окупованому Енергодарі росіяни знищують підручники з Історії України.

 

 

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