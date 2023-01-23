Дві школи в Бучі на Київщині отримали погрози щодо теракту

Два навчальні заклади в Бучі на Київщині отримали погрози щодо теракту.

Про це повідомили в Бучанській міській раді.

"Відповідні листи надійшли на електронну адресу шкіл, після чого ці заклади перевірили поліція та кінологи. Станом на зараз загроза не підтвердилася, тож прийнято рішення не переривати навчальний процес", - розповіли в міськраді.

Із вівторка, 24 січня, усі школи міста працюватимуть у штатному режимі.

Тим часом влада міста закликала батьків і вчителів бути пильними та повідомляти поліції,охороні та керівникам закладів про підозрілі предмети і сторонніх осіб біля шкільних будівель.

Нагадаємо, раніше фахівці перевірили будівлю автовокзалу в Тернополі після отримання інформації про можливе замінування.

До цього поліцейські Києва затримали псевдомінера торговельного центру, який зателефонував на спецлінію та повідомив, що заклав вибухівку в ТРЦ.