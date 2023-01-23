Україна ніколи не зберігала зброю на “території АЕС”, – в ОП спростували російський фейк

“Росія бреше, щоб виправдати свої провокації”.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на закиди з боку Росії у тому, що Україна нібито зберігає зброю на атомних електростанціях.

“Ніякої зброї на “території АЕС” Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно “заявляє” ru-СЗР (Наришкін). Натомість РФ захопила ЗАЕС і тримає там військових”, – написав Подоляк у Twitter.

Радник голови Офісу президента наголосив, що Україна завжди відкрита для перевіраючих органів, зокрема МАГАТЕ.

“Сенс брехні від росіян – виправдати свої провокації”, – підсумував він.

Ніякої зброї на «території АЕС» Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно «заявляє» ru-СЗР (Наришкін). Натомість Рф захопила ЗАЕС і тримає там військових.

Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ.

Сенс брехні від росіян – виправдати свої провокації. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 23, 2023

Нагадаємо, 18 січня Міжнародне агентство з атомної енергії завершило розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях.