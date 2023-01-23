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Україна ніколи не зберігала зброю на “території АЕС”, – в ОП спростували російський фейк

“Росія бреше, щоб виправдати свої провокації”.

Україна ніколи не зберігала зброю на “території АЕС”, – в ОП спростували російський фейк
Фото: Влад Кузніченко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на закиди з боку Росії у тому, що Україна нібито зберігає зброю на атомних електростанціях.

“Ніякої зброї на “території АЕС” Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно “заявляє” ru-СЗР (Наришкін). Натомість РФ захопила ЗАЕС і тримає там військових”, – написав Подоляк у Twitter.

Радник голови Офісу президента наголосив, що Україна завжди відкрита для перевіраючих органів, зокрема МАГАТЕ.

“Сенс брехні від росіян – виправдати свої провокації”, – підсумував він.

 

Нагадаємо, 18 січня Міжнародне агентство з атомної енергії завершило розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях.

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