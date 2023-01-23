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Ракетна атака на Дніпро: невпізнаними лишаються вісім тіл загиблих

Упізнання тіл триватиме ще два тижні.

Ракетна атака на Дніпро: невпізнаними лишаються вісім тіл загиблих
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Дніпрі досі залишаються невпізнаними тіла восьми людей, що загинули внаслідок ворожого ракетного удару по житловому будинку 14 січня.

Про це повідомляє у Telegram Дніпровська ОВА.

За інформацією поліції, упізнання восьми тіл триватиме ще два тижні.

Біля зруйнованого від ракетного удару будинку продовжує працювати штаб. За потреби туди можуть звертатися постраждалі. За час роботи штаб ухвалив близько 576 заяв від громадян.

"З наявних заяв 431 стосується пошкодження майна. Вони не лише від мешканців багатоповерхівки, по якій було завдано ракетного удару. Зверталися і люди з інших будинків. Також є 47 заяв про пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель", – заявив голова Нацполіції області Володимир Богоніс.

 

Нагадаємо, наразі відомо про 46 загиблих внаслідок російської ракетної атаки на Дніпро 14 січня. 

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