Унаслідок російської ракетної атаки по Дніпру 14 січня загинули 46 людей.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці, забрала 46 життів. Одинадцятеро людей ще неопізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Зазначається, що 80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.

Нагадаємо, прокуратура готує підозру керівнику підрозділу російської авіації, який 14 січня вбив ракетою мирних мешканців у Дніпрі.