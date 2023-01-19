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Російська ракета вбила 46 людей у Дніпрі

Триває опізнання тіл загиблих. 

Російська ракета вбила 46 людей у Дніпрі
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Унаслідок російської ракетної атаки по Дніпру 14 січня загинули 46 людей.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці, забрала 46 життів. Одинадцятеро людей ще неопізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Зазначається, що 80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.

Нагадаємо, прокуратура готує підозру керівнику підрозділу російської авіації, який 14 січня вбив ракетою мирних мешканців у Дніпрі.

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