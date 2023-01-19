Щодо намісника Києво-Печерської Лаври Павла відкрили досудове розслідування за його висловлювання на різдвяному богослужінні

Щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя) відкрили кримінальне провадження через його заяви під час промови на Різдво Христове. Про це у Телеграм повідомив нардеп Ярослав Юрчишин ("Голос").

Депутат стверджує, що звернувся до Офісу генпрокурора через такі слова митрополита:

"Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник це Філарет, самосвят – Епіфаній. Мені кажуть пом'янути Епіфанія. Кого – сущого біса? Розкольника? Вся «мерзенність» розпочалася з Філарета. Сьогодні «владні Іроди» відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали «гоніння» на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського. Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне – знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа".

“Мені здалося, що під час Різдвяної промови добре знаний у народі “Паша Мерседес” (Павло Лебідь) дозволив собі сіяти розбрат серед вірян. Попросив перевірити це ГПУ. Вони притримуються тієї ж думки”, – заявив Юрчишин.

У відповіді Юрчишину від заступника генерального прокурора Олексія Симоненка зазначено, що за результатами звернення нардепа до ЄРДР "внесли відомості щодо виголошення священником УПЦ (МП) висловлювань, які спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті у країні між віруючими УПЦ (МП) та ПЦУ шляхом приниження ПЦУ порівняно з УПЦ (МП), пропаганди винятковості УПЦ (МП)" і вживання щодо ПЦУ та її священників образ. Це є ознаками правопорушення за ч.2 ст. 161 КК України.

Нагадаємо, 7 січня Різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, що раніше постійно використовувалася УПЦ (МП), провів предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній.