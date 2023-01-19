Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Кількість постраждалих у ДТП біля Львова збільшилося до 36, серед них - діти
Кількість постраждалих у ДТП біля Львова збільшилося до 36, серед них - діти
Авіатроща в Броварах: серед загиблих – дитина і очільники МВС України
Авіатроща в Броварах: серед загиблих – дитина і очільники МВС України
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
ГоловнаСуспільствоВійна

В Енергодарі окупанти використовують людей як живий щит, - ЦНС

Вони розуміють, що зменшення кількість цивільного населення сприятиме діям ЗСУ з деокупації міста.

В Енергодарі окупанти використовують людей як живий щит, - ЦНС
Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Окупанти не випускають мешканців Енергодару з міста. Вони використовують людей як живий щит.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

“Окупанти тримають мешканців Енергодара в місті заради того, аби використовувати їх як живий щит. Виїхати з міста неможливо, росіяни нікого не випускають. За даними місцевої влади, в місті заблокували близько 10-15 тисячі місцевих із 53 тисяч, які проживали до окупації”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни розміщують серед житлових будинків війську техніку та прикриваються людьми. Вони розуміють, що зменшення кількість цивільного населення сприятиме діям ЗСУ з деокупації міста.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 760 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила близько 118 530 військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також