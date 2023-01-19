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Росія має бути притягнута до відповідальності, – Зеленський привітав створення спецтрибуналу для Путіна

“Справедливість має перемогти”.

Росія має бути притягнута до відповідальності, – Зеленський привітав створення спецтрибуналу для Путіна
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції Європейського Парламенту щодо злочину агресії проти України.

“Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти”, – написав голова держави у Twitter.

 

Нагадаємо, сьогодні Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.

Голова Єврокомісії Роберта Мацолла наголосила, що воєнні злочинці мають бути притягнуті до відповідальності негайно.

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