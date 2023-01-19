​Тепла погода сприяє зменшенню споживання електроенергії, але дефіцит поки суттєвий, - "Укренерго"

Наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.

НЕК "Укренерго" прогнозує зниження споживання електроенергії в четвер через теплу погоду порівняно з 18 січня, але вказує на збереження суттєвого дефіциту потужності в енергосистемі, пов'язаного з пошкодженнями ліній та генерації.

Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram.

"Споживання електроенергії прогнозується дещо меншим, ніж у середу, через теплу погоду. Але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік, коли генерація може покрити тільки три чверті споживання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російських ракетних та дронових атак були пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

Наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Водночас, в "Укренерго" зазначили, що компанія вчора завершила ремонт автотрансформатора на одній із підстанцій у Дніпровському регіоні та відновила вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з'єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України.

Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Як раніше повідомлялося, в Києві зафіксовано черговий температурний рекорд – уперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря становила +7,3°С. Співробітники метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського зазначають що така погода у столиці відповідає погоді початку квітня.

Про це повідомляється на сайті метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Нагадаємо, вчора аварійні відключення застосовувались у восьми областях.

Також столична влада нещодавно заявила, що Києву не вистачає приблизно третини необхідної електроенергії, а енергетична система може впасти будь-коли.