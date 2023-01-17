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Києву не вистачає приблизно третини необхідної електроенергії, – Кличко

“Ситуація критична. Ми боремося за виживання”.

Києву не вистачає приблизно третини необхідної електроенергії, – Кличко
Брати Кличко у Давосі, 16 січня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG

Києву не вистачає приблизно третини необхідної електроенергії, а енергетична система може впасти будь-коли.

Про це міський голова української столиці Віталій Кличко заявив в інтерв’ю Reuters.

“Ми не говоримо про колапс, але це може статися... в будь-яку секунду, бо російські ракети можуть знищити нашу критичну інфраструктуру в Києві”, – сказав очліьник Києва.

Він додав, що зараз в Україні досить холодно, а тому жити без електрики та опалення майже неможливо. 

“Ситуація критична. Ми боремося за виживання”, – сказав він у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки 14 січня в енергосистемі зберігається значний дефіцит генерації. Укренерго значно обмежило обсяги споживання по всій Україні і в Києві.

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