Вони забезпечили перемогу в тендері на закупівлю глибинних насосів підконтрольному товариству.

Посадовців Київводоканалу підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час закупівлі насосів.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“З метою привласнення бюджетних коштів посадовці забезпечили перемогу в тендері на закупівлю глибинних насосів підконтрольному товариству. Надалі уклали з ним відповідний договір, попри те, що фірма запропонувала ціни значно вищі за ринкові”, – йдеться у повідомленні.

Різницю у вартості, що сягає двох мільйонів гривень, учасники оборудки розподілили між собою.

“Викрили протиправну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в м. Києві, слідчі слідчого управління столичної поліції спільно з Київською міською прокуратурою. До її організації причетні посадові особи Київводоканалу та керівник товариства”, – зазначили у поліції.

На підставі зібраних доказів двом посадовцям Київводоканалу повідомили підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а керівникові товариства — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили колишнього в.о. держсекретаря міністерства економіки, колишнє керівництво держпідприємства Укрпатент, а також очільника однієї з благодійних організацій на заволодінні державними коштами у розмірі 250 млн грн.