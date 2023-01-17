Посадовців Київводоканалу підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час закупівлі насосів.
Про це повідомили у Національній поліції України.
“З метою привласнення бюджетних коштів посадовці забезпечили перемогу в тендері на закупівлю глибинних насосів підконтрольному товариству. Надалі уклали з ним відповідний договір, попри те, що фірма запропонувала ціни значно вищі за ринкові”, – йдеться у повідомленні.
Різницю у вартості, що сягає двох мільйонів гривень, учасники оборудки розподілили між собою.
“Викрили протиправну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в м. Києві, слідчі слідчого управління столичної поліції спільно з Київською міською прокуратурою. До її організації причетні посадові особи Київводоканалу та керівник товариства”, – зазначили у поліції.
На підставі зібраних доказів двом посадовцям Київводоканалу повідомили підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а керівникові товариства — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, працівники ДБР викрили колишнього в.о. держсекретаря міністерства економіки, колишнє керівництво держпідприємства Укрпатент, а також очільника однієї з благодійних організацій на заволодінні державними коштами у розмірі 250 млн грн.