На Харківщині директор підприємства "заробив" майже 830 тис грн на ремонті водогону

Перед судом постане директор підприємства на Харківщині, котрий заволодів майже 830 тис. грн під час капітального ремонту водогону.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Під час проведення досудового розслідування встановили, що у жовтні 2016 року між товариством та одним із департаментів Харківської ОДА було укладено договір підряду щодо проведення капітального ремонту водогону в місті Красноград.

"Директор підприємства під час складання первинних облікових документів за виконані роботи по об'єкту будівництва, будучи достовірно обізнаним про вартість фактично використаних матеріалів, склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи. Внаслідок незаконних дій службової особи на рахунок ТОВ було надлишково перераховано бюджетні кошти у сумі майже 830 тис. гривень", - розповіли в прокуратурі.

Злочинні дії обвинуваченого підтвердили результати будівельно-технічної та економічної експертиз.

Директору товариства інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України).

У прокуратурі додали, що максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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