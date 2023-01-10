На Буковині судитимуть ділків, які “відмазували” від призову за 3 тис. євро

У Чернівецькій області судитимуть організаторів схеми ухилення від призову, яких викрили торік у влітку.
Про це повідомили у Національній поліції України.
За 3000 євро громадянам обіцяли “вирішення питання” щодо непризову до лав ЗСУ.
Поліцейські затримали одного з організаторів схеми під час отримання 1500 євро неправомірної вигоди.
Раніше під час проведення слідчих дій задокументували факти передачі 1000 і 500 євро.
Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час санкціонованих обшуків вилучили частину коштів, отриманих раніше як хабар.
Нагадаємо, у грудні викрили посадовицю Чернівецької обласної військової адміністрації, яка, за даними слідства, вносила недостовірні відомості до системи «Шлях», що дозволяло незаконно виїжджати за кордон військовозобов’язаним призовного віку.