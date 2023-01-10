На Буковині судитимуть ділків, які “відмазували” від призову за 3 тис. євро

У Чернівецькій області судитимуть організаторів схеми ухилення від призову, яких викрили торік у влітку.

Про це повідомили у Національній поліції України.

За 3000 євро громадянам обіцяли “вирішення питання” щодо непризову до лав ЗСУ.

Поліцейські затримали одного з організаторів схеми під час отримання 1500 євро неправомірної вигоди.

Раніше під час проведення слідчих дій задокументували факти передачі 1000 і 500 євро.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час санкціонованих обшуків вилучили частину коштів, отриманих раніше як хабар.

Обом чоловікам оголосили підозри за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури обвинувальний акт скерували на розгляд суду.

Нагадаємо, у грудні викрили посадовицю Чернівецької обласної військової адміністрації, яка, за даними слідства, вносила недостовірні відомості до системи «Шлях», що дозволяло незаконно виїжджати за кордон військовозобов’язаним призовного віку.