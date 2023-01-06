Правоохоронці повідомили підозру учасникам банди, які організували наркотрафік до виправної установи Львівщини.
Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Серед підозрюваних – 34-річний “смотрящий” та його чотири спільники, деякі з яких перебували на волі.
Ті, хто перебував на свободі, купували та перекидали через огорожу наркотики до державної установи. Засуджені підбирали згортки та продавали заборонені речовини утриманцям.
“Бізнесмени” вели чітку звітність, а кошти отримували на банківську картку. Місячний дохід, який міг сягати 100 тисяч гривень, розподілявся між усіма учасниками.
Торік оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими поліції затримали двох фігурантів, одного з них – під огорожею виправної колонії зі згортками наркотиків. Суд відправив їх під варту.
Далі слідчі зібрали докази причетності фігурантів до ще одного правопорушення. На підставі цих доказів 4 січня п’ятьом особам відповідно до ролі та участі повідомили підозру за ч. 2, 5, ст. 255 (творення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та змінили кваліфікацію раніше оголошеної підозри на ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене у складі злочинної організації) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Європейські правоохоронці викрили наркокартель, який контролював третину торгівлі кокаїном в Європі, під час розслідування правоохоронні органи вилучили понад 30 тонн наркотиків.