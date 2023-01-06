Серед підозрюваних – 34-річний “смотрящий” та його чотири спільники.

Правоохоронці повідомили підозру учасникам банди, які організували наркотрафік до виправної установи Львівщини.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Серед підозрюваних – 34-річний “смотрящий” та його чотири спільники, деякі з яких перебували на волі.

Ті, хто перебував на свободі, купували та перекидали через огорожу наркотики до державної установи. Засуджені підбирали згортки та продавали заборонені речовини утриманцям.

“Бізнесмени” вели чітку звітність, а кошти отримували на банківську картку. Місячний дохід, який міг сягати 100 тисяч гривень, розподілявся між усіма учасниками.

Торік оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими поліції затримали двох фігурантів, одного з них – під огорожею виправної колонії зі згортками наркотиків. Суд відправив їх під варту.

Фото: Нацполіція

Тоді дії організатора та його спільників кваліфікували за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Далі слідчі зібрали докази причетності фігурантів до ще одного правопорушення. На підставі цих доказів 4 січня п’ятьом особам відповідно до ролі та участі повідомили підозру за ч. 2, 5, ст. 255 (творення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та змінили кваліфікацію раніше оголошеної підозри на ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене у складі злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура. За скоєне підозрюваним може загрожувати від 5-ти до 15-ти років ув’язнення.

Нагадаємо, Європейські правоохоронці викрили наркокартель, який контролював третину торгівлі кокаїном в Європі, під час розслідування правоохоронні органи вилучили понад 30 тонн наркотиків.