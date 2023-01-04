Триває досудове розслідування щодо ексведучої медведчуківських телеканалів Діани Панченко, - СБУ

У спецслужбі заявили, що сюжети журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах Росії.

Служба безпеки України проводить досудове розслідування щодо проросійської журналістки, колишньої ведучої на телеканалах Медведчука Діани Панченко.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Щодо журналістки відкрили провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

"Згідно з матеріалами слідства проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах РФ. Зокрема, мова йде про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, де, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога", - наголосили в СБУ.

У спецслужбі повідомили, що тривають слідчо-оперативні дії, призначено відповідні експертизи. За їхніми висновками будуть вживати відповідні заходи щодо підозрюваної.

Нагадаємо, раніше маріупольська кореспондентка перейшла на бік ворога та працює на пропагандистському телеканалі. Їй заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі.