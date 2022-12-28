"Харківські угоди": Київський апеляційний суд дозволив арештувати ексміністра оборони

Наразі підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, його оголосили в розшук.

Київський апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру оборони, якого звинувачують у державній зраді. Мова йде про справу так званих "Харківських угод".

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Наразі підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, його оголосили в розшук.

Спеціальне досудове розслідування проводять слідчі Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, слідство встановило, що у квітні 2010 року ексміністр оборони за попередньою змовою з колишніми Президентом, Прем'єр-міністром, міністром юстиції та міністром закордонних справ в порушення Конституції та Закону "Про міжнародні договори України", без фактичного розгляду проєкту угоди між Україною та РФ щодо питань перебування Чорноморського флоту на території нашої держави та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.

В результаті це дало можливість Росії збільшити чисельність своїх військ на території України, переоснастити і модернізувати їх, а надалі стало підставою для вторгнення і окупації Криму й Севастополя.

У вересні Печерський райсуд розпорядився взяти під варту колишніх очільників Мін’юсту та МЗС Лавриновича і Грищенка.