Харківські угоди: ДБР завершило розслідування відносно держзради Януковича та Азарова

Працівники Державного бюро розслідувань разом із Офісом Генерального прокурора завершили спеціальне досудове розслідування за підозрою колишнього президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб - вони підготували та імплементували так звані "Харківські угоди".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Встановлено, що низка колишніх високопосадовців сприяли військовим планам держави-агресора. Вони «опікувались» збільшенням кількості особового складу та військової техніки окупантів. Спочатку їх «допомога» була використана для анексії у 2014 році АР Крим та міста Севастополя, а надалі – для повномасштабної агресії РФ проти України у лютому 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Янукович забезпечив легалізацію відповідної зрадницької угоди за українським законодавством. За його вказівкою був підготовлений проєкт міждержавної угоди, погоджений центральними органами виконавчої влади та схвалений на засіданні Кабміну.

Надалі так звані "Харківські угоди", ратифікувала Верховна Рада, і їх було імплементовано.

Четвертий президент свідомо розподілив ролі для підготовки необхідних документів та для створення видимості законності відповідних процедур. Він залучив до цього майже всіх високопосадовців уряду та підконтрольних нардепів.

Підписані документи про продовження термінів перебування ЧФ РФ в Україні ще на 25 років, нарощування особового складу збройних сил та військової техніки росіян у Криму, створили загрози суверенітету та територіальній цілісності України.

Згідно з базовими угодами 1997 року, росіяни мали зменшувати свій контингент на півострові. Натомість "Харківські угоди" дозволили агресорам мати достатньо ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року.

Через ці злочинні дії наприкінці 2013 - початку 2014 років на території Криму збільшилася чисельність особового складу військових РФ та техніки. Зокрема в м. Севастополі перебувало щонайменше: 2 тис. 917 осіб морської піхоти, 152 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем калібру 100 міліметрів і вище.

"З відома тодішнього президента розміщено понад встановлені Базовими Угодами кількісні рівні – 37 тисяч - особового складу збройних сил РФ, які становили загрозу суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній безпеці України. Все це сприяло захопленню росіянами території АР Крим та надалі утворення на захоплених територіях нових військових частин та підрозділів зс рф, які своєю чергою були застосовані РФ для повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 до України", - наголосили в ДБР.

Нагадаємо, наразі триває екстрадиційна процедура відносно колишніх міністрів юстиції та закордонних справ, один з них за наявними даними переховується на Кіпрі, а місцезнаходження іншого перевіряється.

Колишній Міністр оборони, підозрюваний у вчиненні державної зради, переховується на території Білорусі. А військове міністерство Білорусі вживає заходів до оформлення йому військової пенсії.