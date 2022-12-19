​Військові пояснили, як ворог використовує інформацію у соцмережах для ракетних ударів

У жодному випадку не можна публікувати фото та відео у реальному часі.

Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, а також - різноманітні пабліки.

Про це повідомляє "Армія Inform".

Військові наголошують, що у жодному випадку не можна публікувати в стані реального часу:

фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони;

фото і відео позицій наших засобів ППО;

свої думки, яка українська зброя, де може стояти і які об’єкти прикривати;

скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули.

Зазначається, що росіяни використовують таку інформацію для розвідки, прокладання маршрутів застосування ракет для обходу наших ППО, а також для корегування та нанесення ударів по самих засобах ППО.

Нагадаємо, представники Міністерства оборони та Збройних сил України неодноразово просили не публікувати точні дані про влучання російських боєприпасів одразу після обстрілів, щоб їх не використовував ворог. Поширювати можна тільки офіційну інформацію.

Також українців закликають не публікувати в соцмережах дописи про зниклих чи полонених бійців.

Журналістів та блогерів також просять не поширювати інформацію з фронту "від особистих джерел".