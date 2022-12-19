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Завтра в Києві відкриють станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик"

Ці станції були зачиненими від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Завтра в Києві відкриють станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик"
Фото: metro.kiev.ua

20 грудня в Києві відкриють станції метрополітену "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", а також - перехід між ними.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену - «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» - і перехід між ними", - написав Кличко.

Ці станції були зачиненими від початку повномасштабного військового вторгнення Росії.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого метро у Києві не працювало і відновило роботу 28 лютого, однак поїзди їздили набагато рідше, ніж зазвичай. Поступово інтервали скорочувались: із 40 хвилин у березні до пʼяти-семи хвилин у пікові години. Станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" не працювали.

Раніше мер Кличко розповів, як працюватиме громадський транспорт у разі блекауту. За його словами, проїзд буде безкоштовним, а рух метро буде зупинено – станції планують використовувати як укриття.

Наразі на 19 станціях метро у Києві обладнані точки з USB-зарядками, де можна зарядити мобільні телефони та інші гаджети.

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