Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну пособницю російських окупантів в Одеській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Жінка організувала збір грошей на потреби російських окупаційних військ, що перебувають у захоплених районах Маріуполя та Херсонщини.

Для збору коштів жінка розміщувала відповідні пости у соцмережах, у тому числі, - заборонених в Україні. У цих повідомленнях вона закликала підтримати окупантів і допомогти їм з матеріально-технічним забезпеченням. Для цього вона пропонувала перерахувати гроші на банківську картку свого родича, який перебуває в місцях тимчасової дислокації військових угруповань РФ.

Зловмисницю затримали у ході контрдиверсійних заходів.

Затримана - мешканка Одещини, яка підтримувала збройну агресію проти України. Свої прокремлівські погляди вона активно поширювала через російські соцмережі, а також під час спілкування з оточуючими.

"Встановлено, що її родичі вже з 2016 року перебувають у складі терористичної організації «днр» і беруть активну участь у бойових діях проти українських військ. На початку повномасштабного вторгнення бойовики увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. Саме через них вона намагалась налагодити безперебійний канал фінансування рашистів", - зазначили в СБУ.

Наразі жінцы повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ затримала одну з керівниць окупаційної адміністрації Ізюмського району.