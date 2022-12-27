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У Дніпрі судитимуть агента ФСБ, який здавав ворогу розташування стратегічних об’єктів

Чоловіка підозрюють у державній зраді.

У Дніпрі судитимуть агента ФСБ, який здавав ворогу розташування стратегічних об’єктів

У Дніпропетровській області судитимуть агента спецслужб Росії, який передава ворогу дані про розташування стратегічних об’єктів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що з травня 2022 року мешканець Дніпра на виконання завдань представників ФСБ РФ збирав та передавав їм інформацію щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил України, переміщення української військової техніки, кількості, напрямку їхнього руху, розташування залізничних вокзалів та аеродромів на території Дніпропетровської області.

Інформатор надсилав фото та відеоматеріали через месенджер “Telegram”. При цьому чоловік усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для нанесення ракетних ударів по зазначених об’єктах.

Чоловіка було затримано під час виконання чергового завдання куратора спецслужб РФ. У його автомобілі знайшли мобільний телефон, який використовувався в протиправній діяльності.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно за фактом державної зради в умовах воєнного стану – ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління СБУ в Дніпропетровській області. 

СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах ППО та артилерійських складах ЗСУ.

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