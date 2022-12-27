В Енергодарі окупанти готують автобуси для “евакуації” людей

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

В Енергодарі окупанти готують автобуси для “евакуації” населення. Про це йдеться у Центрі національного спротиву.

Для цього Запорізька атомна електростанція, яку захопили росіяни, має підготувати автобуси.

Людей планують вивозити у місто Джанкой у Криму.

На початках “евакуація” добровільна, але зазвичай надалі окупанти практикують примусове виселення, підкресили у ЦНС.

“Росіяни навмисно ініціюють гуманітарні кризи на ТОТ, вивозячи звідти держустанови, закриваючи лікарні та аптеки, аби зробити після цього життя місцевих нестерпним. Водночас жителів ідеологічно прокачують щодо наступу ЗСУ й “подальших руйнувань та репресій”. Натомість мешканцям пропонують виїхати, й обіцяють грошову компенсацію”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни закрили блок-пост у Василівці Запорізької області, звідки мешканці ТОТ виїжджали на підконтрольні Україні території.