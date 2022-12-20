РФ закрила пропускний пункт у Василівці Запорізької області, – Центр нацспротиву

Окупанти закрили пропускний пункт у Василівці Запорізької області, через який люди могли виїхати з окупованої території.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

“Нещодавно вони ввели спецперепустки на в’їзд на тимчасово окуповані території. Раніше в’їзд був вільний. Виїзд же за перепустками відбувається з 1 жовтня, але окупанти спочатку обмежили їх видачу, а наразі перестали випускати навіть тих, хто їх має”, – йдеться у повідомленні.

Відтак пропускний пункт не діє – попри заяви колаборантів, виїхати з окупації, як й заїхати, наразі неможливо.

“Тобто ТОТ наразі стали в’язницею просто неба, де ворог використовує людей як живий щит”, – додали у ЦНС.

Зазначимо, до жовтня українці виїжджали з окупованих територій в порядку живої черги, проходивши перевірку на блокпостах. Тоді, в середньому за добу виїжджало близько 2 тис. осіб.

Проте росіяни потім вели перепустки для виїзду, які фактично є дозволами на виїзд. З того часу кількість людей, яким дозволили залишити регіон зменшилася в рази. І якщо в жовтні ця цифра становила близько 800 людей в тиждень, то в листопаді стільки росіяни випустили за місяць.

Нагадаємо, російські загарбники перестали випускати людей, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій в бік Запоріжжя, з 15 грудня не виїхав жоден мешканець.