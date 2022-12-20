Ранок 19 грудня у кількох регіонах і містах нашої держави був, на жаль, зіпсований характерним звуком іранських “Шахедів”. Але більшість із них, на щастя, не долетіла до призначених цілей - 30 “Шахедів” було збито.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Я дякую за цей результат і за захист українського неба всім нашим зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам. А особливо – 96-й київській та 208-й херсонській зенітним ракетним бригадам, які показали за цю добу найбільшу влучність. Ці “Шахеди”, які були використані Росією, – з нової партії дронів. Ось такий терористичний інтернаціонал двох режимів – допомагають воювати проти людей. Що ж, відповідатимуть за це спільно”, - пообіцяв Зеленський.

Президент повідомив, що цей тиждень буде доволі активним з погляду міжнародних подій, переговорів. Україна буде боротися, щоб посилити санкції за всі прояви терору проти українців і щоб отримати додаткову підтримку для нашої держави, для наших сил оборони.

“Звернувся сьогодні до лідерів десяти держав Північної Європи, об'єднаних у The Joint Expeditionary Force. Це такий формат співпраці, ініційований Великою Британією. До нього входять країни Балтії, Фінляндія, країни Скандинавії, Нідерланди, Ісландія і, власне, Сполучене Королівство. І моє звернення було сьогодні дуже конкретним. Зброя, снаряди, нові оборонні можливості... Все те, що дасть нам змогу прискорити закінчення цієї війни. Дякую учасникам саміту за те, що ми сьогодні були почуті – очікуємо на нові рішення щодо постачання нової зброї”, - розповів президент України.

Він наголосив, що ключове завдання всіх нас зараз - щоб світова підтримка України наступного року не лише зберігалася на такому ж рівні, як цьогоріч, а щоб збільшилася. Саме за тими показниками, які необхідні для посилення наших оборонних операцій.

Це артилерія – треба більше гармат, снарядів, це сучасні танки, які поки ще не постачаються Україні, це більш далекобійні системи залпового вогню, сучасна й справді ефективна ППО.

“Будь ласка, якщо ваша думка звучить у засобах масової інформації, якщо ви підтримуєте державу в експертному полі, ви теж можете допомогти отримати все, чого потребують наші сили оборони.

Головне – говорити від України єдиним голосом і захищати наш спільний інтерес: усе для перемоги України, усе для допомоги нашому захисту”, - підкреслив голова держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 кілометрів активних бойових дій. З травня окупанти намагаються зламати Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів.

“Лише вдумайтеся в це: Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? Відповіді на це запитання ні в кого в Москві немає. І не буде. Вони ведуть війну і витрачають життя людей – інших людей, не своїх близьких, не свої власні життя, а інших, і лише тому, що якась там купка в Кремлі не вміє визнавати помилок і страшенно боїться реальності. Але реальність говорить сама за себе”, - сказав Зеленський.

Президент подякував всім бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Соледар, Авдіївку, Мар'їнку, Кремінський напрямок та весь Донбас – регіон, який до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні і який Росія руйнує просто до випаленої землі.

Зеленський зауважив, що 19 грудня більше, ніж напередодні, споживачів було відключено від електрики через влучання кількох дронів уранці.

“Але ремонтники, як і завжди, працюють дуже активно, цілодобово. Намагаються якнайшвидше відновити подачу енергії принаймні на тому рівні, який може забезпечити генерація. Це буде зроблено”, - пообіцяв президент.

Він нагадав, що 19 грудня – якраз на Миколая – стартував проект Укрзалізниці та ЮНІСЕФ – спільний проект, який може принести свято українським дітям. Тим, хто живе поруч із лінією фронту та в деокупованих районах. Спеціальні святкові потяги за трьома напрямками. 19 грудня – Донеччина. 21 грудня вирушає такий святковий потяг у Харківську область. 23-го – у Миколаївську, Херсонську області. Везуть святкові вистави і більше 30-ти тисяч подарунків.

“Хочу й окремо подякувати ЮНІСЕФ за більш ніж 100 мільйонів доларів підтримки для українських родин. Більш як 120 тисяч родин, зокрема ті, хто виховує чотирьох і більше дітей, дітей з інвалідністю, можуть отримати грошову допомогу. Загалом програма торкнеться більш ніж 600 тисяч українців”, - розповів президент, і подякував за підтримку.

Також Володимир Зеленський звернувся з приводу стану Михайла Саакашвілі.

“Я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії – треба проявити милосердя, особливо у передріздвяний час. Те, що зараз відбувається з Михайлом, це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити.

Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя. Переведіть Михайла Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки”, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, Залужний закликав Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за вчинення військових адміправопорушень.