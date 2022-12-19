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Укрзалізниця з ЮНІСЕФ запустили Поїзд святого Миколая на деокупованій території

Три рейси з подарунками прибудуть на Донеччину, Харківщину, до Миколаєва та Херсона.

Укрзалізниця з ЮНІСЕФ запустили Поїзд святого Миколая на деокупованій території
Фото: Укрзалізниця

Сьогодні, 19 грудня, у свій перший рейс вирушив Поїзд святого Миколая. Це спільний проєкт Укрзалізниці та ЮНІСЕФ.

Як ідеться в повідомленні пресслужби УЗ, три рейси привезуть понад 33 000 подарунків дітям на деокупованій Донеччині, Харківщині, у Миколаєві та Херсоні.

"Поїзд міститиме "залізну резиденцію"святого Миколая, тому окрім подарунків привезе театралізоване дійство прямо у спеціально облаштованому вагоні", - зазначили в Укрзалізниці.

Організатори налагодили співпрацю з військовими адміністраціями в регіонах. Оскільки не всі діти матимуть змогу прийти до станції, частину подарунків отримають адміністрації, щоб розподілити за списками дітей до 10 років, котрі проживають у відповідних громадах.

За словами голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурата Шахіна, понад 30 000 дітей у визволених від російських окупантів регіонах отримають портфелі від організації зі шкільним приладдям.

В Укрзалізниці зазначили, що точний час прибуття поїзда може змінюватися з безпекових причин, тож оголошуватимуть його адміністрації безпосередньо у своєму регіоні. 

"Прибуття першого рейсу очікується на Донеччині вже зранку 20 грудня", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, додому в Україну повернули ще двох дітей, яких російські загарбники утримували на тимчасово окупованих територіях і в РФ.

Тим часом українцям пропонують подарувати тепло дітям з прифронтових територій. Усі небайдужі можуть долучитися до благодійного проєкту "Зігрівай" та допомогти щонайменше двом тисячам дітей із прифронтових міст і сіл Запорізької та Харківської областей, які через ворожі обстріли тижнями живуть без електрики та опалення.

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