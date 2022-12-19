Від 50 до 120 людей щодня виїжджають з Херсона, - військова адміністрація

Люди поверталися коли не було світла і газу, але виїжджають через обстріли.

У перші тижні після деокупації Херсона до міста активно поверталися мешканці, проте після початку обстрілів тенденція на виїзд населення збільшилася.

Про це повідомила під час брифінгу начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, інформує Цензор. НЕТ.

"Станом на 24 лютого у Херсонській територіальній громаді проживало 333 тисячі населення. У перші два тижні після деокупації 11 листопада кількість людей почала збільшуватися. Попри те, що був повний Армагеддон, не було світла, газу, тепла, води, не працювала каналізація, були дуже страшні часи, - але люди поверталися", - розповіла Лугова.

На 11-13 листопада у Херсоні перебувало приблизно 85-100 тисяч населення. І тільки почалися перші обстріли - почалися перші виїзди людей.

"Чим більше обстрілів, тим більша тенденція на виїзд людей. На сьогодні десь від 50 до 100-120 людей щодня виїздять", - зазначила керівниця військової адміністрації.

19 грудня російські окупаційні війська знову обстріляли центр міста Херсон. В результаті було пошкоджена будівля обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, після того як ЗСУ вигнали російських окупантів із Херсону, вони продовжують обстрілювати місто. Так, учора внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, четверо були травмовані.

Зранку 17 грудня росіяни обстріляли Корабельний район Херсона. 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні.

Також 17 грудня внаслідок ворожого обстрілу села Степанівка під Херсоном загинула жінка.