Росія може напасти на Молдову на початку лютого, ситуація залежить від розвитку війни в Україні

Росія планує вторгнення в Молдову на початку лютого 2023 року.

Про це заявив очільник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце в інтерв'ю TVR Moldova.

За його словами, все залежить від розвитку війни в Україні. Мустяце наголосив, що питання не у факті вторгнення, а лише в термінах, коли це станеться.

Глава Служби інформації та безпеки зауважив, що відомство аналізує декілька сценаріїв шляхів нападу Росії.

"Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація новий наступ у напрямку молдовської території, а в тому, коли це станеться: чи то на початку року, у січні, лютому, чи то пізніше, у березні, квітні... Судячи з наявної у нас інформації, Росія може піти далі, щоб створити коридор із Придністровським регіоном, який є територією Молдови", - сказав Мустяце.

Він додав, що у Кобасні (село в Придністровському регіоні Молдови) розташований найбільший склад боєприпасів у Європі, який охороняють росіяни. Ці боєприпаси Росія може використати у можливому вторгненні.

Нагадаємо, під час російської атаки на початку грудня одна з ракет впала на територію Молдови.

Днями Молдові призупинили ліцензії шістьом телеканалам за поширення недостовірної інформації про війну в Україні.