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USAID надало Україні енергообладнення на 100 тис. доларів

Обладнання дозволять відновити роботу підстанції, а заразом і стабільність енергопостачання у регіоні, який наразі потерпає від дефіциту електроенергії.

USAID надало Україні енергообладнення на 100 тис. доларів
Фото: root-nation.com

Укренерго отримала нове обладнання від USAID вартістю понад 100 тис. доларів і готується до встановлення його на одну з пошкоджених російськими обстрілами підстанцій.

Про це повідомляє у Facebook Енергоатом.

“Це пристрої, які дозволяють керувати технологічними процесами та моніторити ключові технологічні параметри роботи підстанції, вчасно виявляти проблеми в обладнанні та запобігати виникненню аварій. 105 одиниць такого обладнання безкоштовно надали для Укренерго наші партнери з USAID Проєкт енергетичної безпеки”, – йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що обладнання було виготовлено спеціально під потреби Укренерго американською компанією SEL (Schweitzer Engineering Laboratories) у максимально стислі терміни. Незважаючи на логістичні обмеження, доставка була оперативною.

Допомога від USAID вже найближчим часом працюватиме для повернення світла і тепла українцям в одному з регіонів країни.

“Дякуємо партнерам за безумовну та швидку підтримку, за розуміння пріоритетності відновлення енергетичних об’єктів, щоб зимою українці мали доступ до електроенергії. Це та інше ключове замінене обладнання дозволять відновити роботу підстанції, а з нею – і стабільність енергопостачання у регіоні, який наразі потерпає від дефіциту потужності, передача якої ускладнена через пошкодження ключових об’єктів генерації та передачі”, – заявили в Укренерго.

Нагадаємо, станом на 11:00 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація через російські обстріли. Наразі в низці регіонів діють екстрені відключення електроенергії.

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