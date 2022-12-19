Через російську атаку частково знеструмлено три райони Київщини

Внаслідок нічного обстрілу шахедами постраждало троє людей, пошкоджено дев’ять приватних будинків.
Про це повідомив у Telegram очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
“Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони частково знеструмлені. Заживлена тільки критична інфраструктура. Енергетики працюють над відновленням, проте ситуація складна”, – розповів Кулеба.
Зночі всі служби ліквідують наслідки атак. В області наразі запроваджені екстрені відключення. Наголошую, графіки стабілізаційних вимкнень не діють.
Нагадаємо, внаслідок ранкових атак на столицю без опалення лишаються 3% киян. Водопостачання працює у штатному режимі.