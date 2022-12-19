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Через російську атаку частково знеструмлено три райони Київщини

Сьогодні Київська область відбила третю атаку росіян протягом останнього тижня.

Через російську атаку частково знеструмлено три райони Київщини
Фото: Пресслужба Укренерго

Внаслідок нічного обстрілу шахедами постраждало троє людей, пошкоджено дев’ять приватних будинків.

Про це повідомив у Telegram очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони частково знеструмлені. Заживлена тільки критична інфраструктура. Енергетики працюють над відновленням, проте ситуація складна”, – розповів Кулеба.

Зночі всі служби ліквідують наслідки атак. В області наразі запроваджені екстрені відключення. Наголошую, графіки стабілізаційних вимкнень не діють.

 

Нагадаємо, внаслідок ранкових атак на столицю без опалення лишаються 3% киян. Водопостачання працює у штатному режимі.

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