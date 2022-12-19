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Уночі Росія атакувала Україну 34 іранськими “шахедами” з нової поставки, – Зеленський

Російські ракети і іранські дрони застосовуються для ударів по об’єктах енергетики України.

Уночі Росія атакувала Україну 34 іранськими “шахедами” з нової поставки, – Зеленський
Фото: itc.ua

У ніч з 18 на 19 грудня Росія атакувала Україну 34-ма дронами-камікадзе типу Shahed з нової партії, яку РФ поставив Іран у кількості 250 штук.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF).

“Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 “шахеди”. Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. Це “шахеди” з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього “Шахедів” зараз отримано державою-терористом”, – наголосив президент.

 

Глава держави додав, що російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів передусім по українській енергетиці. Лише один нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 млн українців, міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики.

“Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 млн 408 тисяч українців. Більш як десяти мільйонам людей було перервано постачання води й тепла”, – розповів Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні вночі під час атаки баражуючих боєприпасів Shahed на Київ сили Протиповітряної оборони збили 18 безпілотників.

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