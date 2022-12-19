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Сунак закликав ігнорувати російські пропозиції про переговори

Він вважає, що росіяни використають таке припинення вогню для перегрупування своїх військ. 

Сунак закликав ігнорувати російські пропозиції про переговори
Фото: Офіс президента

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак закликав ігнорувати пропозиції РФ щодо припинення вогню на фронті, доки її війська не залишать українську територію.

Про це пише Sky News.

За його словами, росіяни використають це для перегрупування військ. 

"Ми повинні чітко усвідомлювати, що будь-який односторонній заклик до припинення вогню з боку РФ є абсолютно безглуздим. Я думаю, що це був би помилковий заклик. Він буде використаний Росією для перегрупування, для посилення своїх військ. І поки вони не вийдуть із завойованої території, не може і не повинно бути ніяких переговорів", - наголосив Сунак.

Британський прем'єр також закликав надати більше військової допомоги Україні, у тому ж числі систем ППО, артилерії й бронетехніки. За його словами, потрібно перекрити ланцюги постачання й позбавити РФ міжнародної підтримки.

Нагадаємо, що 9 грудня прем'єр Великої Британії Ріші Сунак у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв надати Києву найближчими тижнями різні засоби протиповітряної оборони, включаючи ракети.

19 листопада Сунак вперше приїхав до Києва.

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