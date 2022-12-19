У Німеччині відкрили перший плавучий термінал для скрапленого газу

У німецькому порті Вільгельмсхавен відкрили перший плавучий LNG-термінал для поставок зрідженого природного газу.

Про це повідомляє Euractiv.

Німеччина, яка раніше імпортувала близько 50 млрд кубометрів газу на рік для власного споживання, тепер покладається на сусідів, щоб заповнити прогалину.

Для цього країна імпортуватиме зріджений природний газ (ЗПГ) через Нідерланди, Бельгію та Францію, а також отримуватиме більше газу з Норвегії.

Загалом, завдяки двом орендованим урядом плавучим ЗПГ-терміналам та одному побудованому, Німеччині вдасться додатково імпортувати приблизно 13 млрд кубометрів блакитного палива.

До зими 2023 року мають запрацювати ще три плавучі термінали, а трубопровід розширять, і це дасть змогу збільшити потужність ще на 19 млрд кубометрів.

Раніше повідомлялося про те, що Німеччина витратить 83 млрд євро для фіксування обмеження цін на газ і електрику для населення.