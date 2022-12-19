Путін тричі відкладав вторгнення до України, востаннє – в середині лютого, – ГУР Міноборони

Російські військові були забезпечені паливом, зброєю і їжею тільки на три дні.

Президент РФ Володимир Путін тричі відкладав терміни початку вторгнення до України.

Про це повідомляє ГУР Міноборони з посиланням на видання Bild.

“За нашою інформацією, наступ востаннє переносили в середині лютого. ФСБ підштовхнула Герасимова до вторгнення. Росіяни були впевнені, що провели достатню підготовку, бо вклали в це величезні ресурси”, – розповів представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

При цьому Генштаб РФ серйозно прорахувався в оцінці ситуації, оскільки російські військові були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби.

За словами Скібіцького, українська розвідка отримувала багато інформації від місцевих жителів, які точно повідомляли “скільки окупантів перебувають у кожному населеному пункті та в якій саме вони будівлі”.

Нагадаємо, в ISW вважають, що Росія готується до нового наступу на Україну.