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Окупанти вбили жінку внаслідок обстрілу села під Херсоном

Ще двоє людей у лікарні.

Окупанти вбили жінку внаслідок обстрілу села під Херсоном
Фото: Telegram-сторінка Кирила Тимошенка

Сьогодні, 17 грудня, внаслідок ворожого обстрілу села Степанівка під Херсоном загинула жінка.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

“Росіяни з міномета обстріляли населений пункт. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги!” - написав Тимошенко. 

За його даними, 1 жінка померла від отриманих поранень, ще 2 людей у лікарні. Ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви.

Нагадаємо, після відходу окупантів із Херсону, вони регулярно обстрілюють місто. Так, російські загарбники зранку 17 грудня обстріляли Корабельний район Херсона. 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні. 

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