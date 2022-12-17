Путін може вдатися до повної мобілізації, - командувач ОК "Південь"

Командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук вважає, що президент РФ Володимир Путін може вдатися до повної мобілізації в Росії.

Про це Ковальчук сказав в інтерв’ю Sky News.

Ковальчук не відкидає ймовірність того, що російський президент віддасть наказ про повну мобілізацію.

"Я думаю, що Путін думає про це. І ми не можемо виключати такого варіанту. Ми повинні бути до цього готові", - сказав він.

Водночас генерал вважає, що Україна зможе впоратися з такою великою силою вторгнення.

"Однозначно так. Я вважаю, що наша позиція і позиція наших партнерів сьогодні має бути чіткою. Якщо Путін проведе повну мобілізацію, наші партнери готові надати нам всі сили і засоби для того, щоб зупинити не 300-тисячну армію, а мільйонну армію", - зазначив Ковальчук.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков вважає, що виходячи з термінів підготовки мобілізованих солдатів, російська армія може розпочати нову хвилю наступу у війні проти України в лютому 2023 року.

Раніше головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний говорив про те, що резерв російської армії становить 1,2 – 1,5 млн осіб. Наразі росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів.