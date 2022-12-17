Росія вважає Крим уразливим, - розвідка Британії

Росія стурбована вразливістю окупованого Криму, саме тому перенесла місце запуску іранських безпілотників до Краснодарського краю.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії у Twitter.

"В останні дні активізувалася кампанія Росії з далекобійних ударів по критично важливий національній інфраструктурі України. Хвиля ударів в основному складається з крилатих ракет повітряного та морського запуску, але майже напевно в них також брали участь надані Іраном БПЛА, які запускалися з Краснодарського краю Росії. Раніше ці БПЛА запускалися здебільшого з території окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зміна місця запуску, ймовірно, пов'язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості Криму, а також із зручністю поповнення запасів із ймовірного пункту прибуття зброї до Росії – Астрахані.

Нагадаємо, у Криму росіяни намагаються додатково укріпити берегову лінію - бояться висадки українського десанту. Поблизу села Молочне (Сакський район) рашисти обладнують мережу мінних загороджень, окопів і траншей.