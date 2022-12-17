В Одесі почнуть діяти нові графіки відключень світла

З наступного тижня в Одесі почнуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень електрики.

Про це компанія ДТЕК повідомила у своєму телеграм-каналі.

"Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Графіки складаються з трьох категорій: 1) світло є, і наразі його наявність гарантована; 2) гарантовано не буде світла; 3) можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.

Зазначимо, що такі графіки раніше почали діяти в інших регіонах України.

Нагадаємо, що 11 грудня в деяких районах Одеси виникли перебої з водопостачанням через аварійні вимкнення світла.

Через нічну атаку дронів 10 грудня на Одещині сталися суттєві руйнування об’єктів енергетики.

Як уточнили в Укренерго, внаслідок ворожих ударів по енергетичних об’єктах Одеси було пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.